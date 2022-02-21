Макрон скликав Раду безпеки Франції через ситуацію між Україною та Росією

Рада оборони Франції об'єднує головних міністрів та високопосадовців, які відповідають за питання оборони та безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері проведе нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Рада оборони, яка зазвичай збирається перед Радою міністрів у Єлисейському палаці, об'єднує головних міністрів та високопосадовців, які відповідають за питання оборони та безпеки.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський провів консультації з главою Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Розмова була терміновою "у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації".