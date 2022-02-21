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Макрон скликав Раду безпеки Франції через ситуацію між Україною та Росією

Рада оборони Франції об'єднує головних міністрів та високопосадовців, які відповідають за питання оборони та безпеки.

Макрон скликав Раду безпеки Франції через ситуацію між Україною та Росією
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері проведе нараду Ради безпеки країни для вивчення ситуації між Україною та Росією.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Рада оборони, яка зазвичай збирається перед Радою міністрів у Єлисейському палаці, об'єднує головних міністрів та високопосадовців, які відповідають за питання оборони та безпеки.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський провів консультації з главою Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом

Розмова була терміновою "у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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