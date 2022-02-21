Прихильник Путіна Кустуріца стане головним режисером Центрального театру російської армії

Сербський кінорежисер Емір Кустуріца прийняв пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу обійняти посаду головного режисера Центрального академічного театру російської армії.

Про це 21 лютого повідомила речниця міністра оборони РФ Росіяна Марковська, передає російський ТАСС.

За її словами, у понеділок Шойгу провів зустріч із Кустурицею.

"Глава військового відомства підкреслив давні дружні відносини з Кустурицею, його талант і велику роботу, що йде від серця. Відзначаючи роль Кустуріци у збереженні та розвитку кращих традицій російської культури, Шойгу запропонував йому обійняти посаду головного режисера Центрального академічного театру російської армії", – сказала Марковська.

Кустуріца подякував Шойгу за довіру. Він назвав пропозицію міністра оборони РФ "великою честю".

"У творчих планах на новій посаді – перенести сюжети відомих фільмів у спектаклі, наприклад, "Летять журавлі", "Життя, як диво" та інших", – процитувала Марковська слова сербського кінорежисера.

За її словами, Кустуріца висловив сподівання, що "це буде успішна робота" і наголосив, що "у світі, де цінності дуже швидко змінюються", він намагатиметься зберегти класичні цінності.

Емір Кустуріца – югославський та сербський кінорежисер та актор кіно, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи, включаючи дві "Золоті пальмові гілки" Канського кінофестивалю. Кавалер ордена Почесного легіону, іноземний член Академії наук та мистецтв Республіки Сербської.

Незважаючи на велику кількість своїх прихильників в Україні у грудні 2013 року Емір Кустуриця негативно висловився щодо Революції Гідності, заявивши, що нічого доброго люди на Майдані Україні не принесуть і лише Росія та Володимир Путін можуть захистити Україну від НАТО і Євросоюзу. Крім того, Кустуриця заявив, що бачив, як на Майдані один нацист святкував День народження іншого нациста. Пізніше він підтримав російське вторгнення в Україну у лютому 2014 року.

У липні 2015 року через Кустуріцу в Києві скасували концерт "Любов врятує світ" , приурочений до 1000-річчя з дня смерті князя Володимира, в якому мав взяти участь сербський режисер і музикант Емір Кустуріца, котрий не приховує своєї симпатії до президента Росії і Володимира Путіна. Від участі в концерті відмовилася українська група "Табула Раса" та молдовський Zdob si zdub.

23 липня 2017 року Кустуриця, який прилітав до окупованого Росією Криму, де разом зі своєю фолк-рок-групою The No Smoking Orchestra дав свій перший і єдиний на півострові концерт, заявив, що вважає Крим територією Росії.