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Звільнили з посади голову оргкомітету відбору на "Євробачення"

Напередодні Лодигін заявляв, що готовий піти з посади, щоб підтвердити незаплямовану репутацію "Суспільного".

Звільнили з посади голову оргкомітету відбору на "Євробачення"
Фото: Суспільне мовлення

Ярослава Лодигіна, голову комітету Національного відбору на "Євробачення-2022", звільнили з посади члена правління Суспільного мовлення. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.

"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін. Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним у інших ролях", - повідомив Міський.

Нагадаємо, результати відбору представника України на "Євробачення-2022" завершилися скандалом. Про переможницю конкурсу Аліну Паш з'явилася інформація, що співачка порушила умови участі в конкурсі. Зокрема, у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство.

"Суспільне" попросило Держприкордонслужбу підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У ДПС не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адміністративної межі з Кримом. 

Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".

В результаті Паш заявила, що відмовилася від участі в "Євробаченні-2022". 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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