Звільнили з посади голову оргкомітету відбору на "Євробачення"

Ярослава Лодигіна, голову комітету Національного відбору на "Євробачення-2022", звільнили з посади члена правління Суспільного мовлення.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.
"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін. Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним у інших ролях", - повідомив Міський.
Нагадаємо, результати відбору представника України на "Євробачення-2022" завершилися скандалом. Про переможницю конкурсу Аліну Паш з'явилася інформація, що співачка порушила умови участі в конкурсі. Зокрема, у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство.
"Суспільне" попросило Держприкордонслужбу підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У ДПС не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адміністративної межі з Кримом.
Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".
В результаті Паш заявила, що відмовилася від участі в "Євробаченні-2022".