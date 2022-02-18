Звільнили з посади голову оргкомітету відбору на "Євробачення"

Напередодні Лодигін заявляв, що готовий піти з посади, щоб підтвердити незаплямовану репутацію "Суспільного".

Ярослава Лодигіна, голову комітету Національного відбору на "Євробачення-2022", звільнили з посади члена правління Суспільного мовлення.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.

"Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін. Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з Суспільним у інших ролях", - повідомив Міський.

Нагадаємо, результати відбору представника України на "Євробачення-2022" завершилися скандалом. Про переможницю конкурсу Аліну Паш з'явилася інформація, що співачка порушила умови участі в конкурсі. Зокрема, у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство.

"Суспільне" попросило Держприкордонслужбу підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У ДПС не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адміністративної межі з Кримом.

Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".

В результаті Паш заявила, що відмовилася від участі в "Євробаченні-2022".