В Україні запрацювала театральна стримінгова платформа Dramox

На початку лютого в Україні почав працювати онлайн-театр Dramox. Ця стрімінгова платформа дає можливість переглядати відеозаписи вистав у постановці 16-ти українських театрів, таких як Львівська Національна Опера, Театр ім. Лесі Українки, Театр на лівому березі, Одеський драмтеатр, театри «ДАХ», «Золоті ворота», «Актор», Театр 360 градусів, та інші. Список вистав має поповнюватись що два тижні.

Крім українського репертуару, глядачам доступні вистави 15-ти світових театрів із субтитрами українською мовою.

За словами організаторів, 50% абонплати стрімінг перераховує театрам, авторам та акторам. Крім того, система дозволяє підтримати окремий театр через прямі внески. У Чехії ця платформа зібрала півмільйона євро для театрів країни менш ніж за рік.

DRAMOX – чеська стримінгова платформа, репертуар якої зараз нараховує більше 200 записів вистав 130 театрів із 22 країн. Записи можна переглядати в HD якості та в форматі 4K на телевізорах зі smart TV, а також у додатках для смартфонів для iOS та Android.