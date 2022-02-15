За “ковідні” гроші українці вже накупили книжок на 1 млрд грн

Безумовним лідером за витратами коштів у межах програми єПідтримка стало придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Послугою загалом скористалися вже понад 8,6 млн українців.

На картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Серед найпопулярніших видів витрат є також кінотеатри – 658 млн грн і театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.

Нагадаємо, з 14 лютого українці віком від 60 років мають змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на оплату житлово-комунальних послуг.

Окрім того, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі.

З 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати і українці віком від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.