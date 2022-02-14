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Померла скульпторка-монументалістка Галина Севрук

Художниці було 92 роки.

Померла скульпторка-монументалістка Галина Севрук
Галина Севрук, 1970 р.
Фото: st-sophia.org.ua/

13 лютого 2022, у віці 92 років, пішла з життя скульпторка-монументалістка, заслужена художниця України Галина Севрук. Про це стало відомо з допису художниці Олени Загребіної.

Галина Севрук народилась 1929 року в Самарканді. З 1930 жила у Харкові, після 1944 - у Києві. 1952–1959 навчається у Київському державному художньому інституті. У 1964 разом з Аллою Горською, Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною та Галиною Зубченко створює вітраж «Шевченко. Мати» для червоного корпусу Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка , який був знищений одразу після монтажу.

Панно «Місто на семи горбах» в інтер’єрі готелю «Турист» у Києві 1985–1987
Фото: archive-uu.com
Панно «Місто на семи горбах» в інтер’єрі готелю «Турист» у Києві 1985–1987

 У 1968 підписує "лист 139-ти" на ім'я Леоніда Брежнєва з вимогою припинити практику протизаконних політичних судових процесів, після чого її виключили зі Спілки художників. У 1970 створює монументальну композицію «Дерево життя» заввишки 5 м, яку встановили неподалік Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Роботу критикували за невідповідність офіційним естетичним канонам та у 1976 році знищили. 

Презентація панно 'Давній Чернігів' в Чернігівському художньому музеї
Фото: LB.ua
Презентація панно 'Давній Чернігів' в Чернігівському художньому музеї

У 1980-ті виконує низку монументальних замовлень, зокрема для київських готелів «Русь» (1980, керамічне панно знищене у 2004 році), «Золотий колос» (1982, композиція «Весна» знищена у 2007 році), «Турист» (1980–1987) та «Давній Чернігів» для чернігівського готелю «Градецький» (1981–1982, у 2020 панно демонтували під час ремонту та збирались викинути, втім чернігівським активістам вдалось його врятувати та передати у Чернігівський художній музей).

У 1989 Галину Севрук поновлюють у Спілці художників України. У 1990-ті вона керує керамічною студією при Дитячому центрі у Києві, її персональні виставки проходять у Торонто (1991) та Києві (1991–1998, 1999). У 1991 здобуває премію ім. Василя Стуса, а у 1994 - премію ім. Андрея Шептицького.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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