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У Нікарагуа помер ув’язнений лідер опозиції Торрес

Він провів вісім місяців у в'язниці після арешту напередодні загальних виборів 2021 року.

У Нікарагуа помер ув’язнений лідер опозиції Торрес
Фото: 24sata.hr

У Нікарагуа в суботу, 12 лютого, помер ув'язнений лідер опозиції Гьюго Торрес. Йому було 73 роки. 

Генерал у відставці Гьюго Торрес провів вісім місяців у в'язниці після арешту напередодні загальних виборів 2021 року, повідомляє DW.

Стан здоров'я політика погіршився, через що його перевели до лікарні, де він і помер, йдеться у заяві генерального прокурора.

Партія Демократичний союз відновлення (The Unión Democrática Renovadora), в якій Торрес був віцепрезидентом, заявила, що її лідер помер як "політичний в'язень диктатури".

Колишній лідер повстанців, якого латиноамериканські ЗМІ називають ключовою постаттю революції сандиністів 1962-1974 років, провів вісім місяців у в'язниці після того, як влада на чолі з президентом країни Даніелом Ортегою заарештувала його напередодні загальних виборів 2021 року.

"Мені 73 роки. Ніколи б не подумав, що в такому віці буду боротися з новою диктатурою", – казав Торрес напередодні арешту у червні 2021 року.

Ортегу та його уряд звинувачували у придушенні опозиції для того, щоб не допустити проведення вільних та демократичних виборів. США та ЄС результати виборів, за якими Ортегу було переобрано главою держави, не визнали.

У лютому 2021 року Україна запровадила санкції проти Нікарагуа після відкриття "почесного консульства" країни в анексованому Росією Криму. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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