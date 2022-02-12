Пакет важких санкцій для Росії вже готовий, - Кулеба

Європейський союз завершив підготовку пакету "важких" для Росії санкцій на випадок її вторгнення в Україну.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - написав Кулеба.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

Раніше представник Ради національної безпеки Білого дому зазначив, що Вашингтон продовжує дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну. Серед ймовірних санкцій – обмеження доступу Росії до міжнародної банківської системи SWIFT.

Серед можливих санкцій також розглядають зупинку газопроводу "Північний потік-2". Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції щодо проєкту.