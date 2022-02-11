Виїхати з України радять своїм громадянам Нідерланди, Чорногорія, Естонія та Південна Корея

Міністерства закордонних справ держав пояснюють це "зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою".

Нідерланди, Чорногорія, Естонія та Південна Корея рекомендували своїм громадянам не їздити до України чи залишити її територію, повідомляють Meduza та "Інтерфакс".

МЗС Чорногорії порадило громадянам тимчасово виїхати з України "у зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою".

Південна Корея присвоїла Україні червоний рівень небезпеки та запровадила заборону на поїздки.

Громадян Естонії, які перебувають в Україні, обов'язково просять зареєструвати своє перебування на сайті Міністерства закордонних справ.

А посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол порадив співгромадянам терміново залишити Україну. На сайті МЗС Нідерландів рекомендують уникати території, що межують з Росією та Білоруссю, а тим, хто перебуває в Україні, пропонують подумати про від'їзд із країни.

Нагадаємо, з проханням до своїх громадян залишити Україну або не їздити до неї звернулися вже США, Британія, Латвія, Норвегія, Японія, еквакуйовує сім'ї своїх дипломатів Ізраїль.