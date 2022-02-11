У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що не каратимуть Гераскевича.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який у 2018 році вперше для України завоював олімпійську ліцензію в цьому виді спорту, виступив із політичною заявою на Олімпіаді в Пекіні.

Гераскевич показав на телекамеру плакат із написом "Ні війні в Україні". Це сталося після третього заїзду.

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У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що не каратимуть Гераскевича.

"Ми поговорили зі спортсменом. То справді був загальний заклик до світу. Для МОК питання закрите", – повідомили у пресслужбі організації.

За сумою усіх змагальних заїздів на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні Гераскевич показав 18-й результат.

Олімпійським чемпіоном став німець Крістофер Гротер. Другу сходинку п’єдесталу посів його співвітчизник Аксель Юнг, а "бронзу" виборов представник Китаю Янь Веньян.