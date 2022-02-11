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Український скелетоніст показав плакат "Ні війні в Україні" на Олімпіаді в Пекіні

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що не каратимуть Гераскевича. 

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який у 2018 році вперше для України завоював олімпійську ліцензію в цьому виді спорту, виступив із політичною заявою на Олімпіаді в Пекіні.

Гераскевич показав на телекамеру плакат із написом "Ні війні в Україні". Це сталося після третього заїзду.

Фото: скрин відео

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що не каратимуть Гераскевича. 

"Ми поговорили зі спортсменом. То справді був загальний заклик до світу. Для МОК питання закрите", – повідомили у пресслужбі організації.

За сумою усіх змагальних заїздів на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні Гераскевич показав 18-й результат.

Олімпійським чемпіоном став німець Крістофер Гротер. Другу сходинку п’єдесталу посів його співвітчизник Аксель Юнг, а "бронзу" виборов представник Китаю Янь Веньян. 

Раніше дебютант Олімпіади 20-річний український фігурист Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою. Згодом спортсмен відмовився говорити з американськими журналістами про ситуацію в Україні на тлі загрози вторгнення Росії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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