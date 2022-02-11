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Норвегія випередила Німеччину в медальному заліку Олімпіади-2022

Завершився 7-й змагальний день Ігор.

Фото: twitter.com/Beijing2022

Сьогодні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 7 комплектів нагород.

У результаті в лідери медального заліку знову вийшла збірна Норвегії. За рахунок перемоги Марте Олсбю Ройселанд у жіночому біатлонному спринті норвежці довели кількість свого "золота" до шести.

Стільки золотих медалей залишилося в команди Німеччини, але скандинави мають перевагу в "бронзі".

Біатлоністка Юлія Джима показала 8-й результат у спринті, що наразі найвище досягнення для українців на нинішніх Іграх.

  1. Норвегія 6/3/5/ 14
  2. Німеччина 6/3/0/ 9
  3. Нідерланди 5/4/1/ 10
  4. Швеція 5/2/2/ 9
  5. Австрія 4/6/4/ 14
  6. США 4/5/1/ 10
  7. Китай 3/3/0/ 6
  8. ОКР 2/4/6/ 12
  9. Італія 2/4/4/ 10
  10. Японія 2/2/4/ 8

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Григорій МухінГригорій Мухін
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