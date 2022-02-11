Норвегія випередила Німеччину в медальному заліку Олімпіади-2022

Сьогодні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно 7 комплектів нагород.
У результаті в лідери медального заліку знову вийшла збірна Норвегії. За рахунок перемоги Марте Олсбю Ройселанд у жіночому біатлонному спринті норвежці довели кількість свого "золота" до шести.
Стільки золотих медалей залишилося в команди Німеччини, але скандинави мають перевагу в "бронзі".
Біатлоністка Юлія Джима показала 8-й результат у спринті, що наразі найвище досягнення для українців на нинішніх Іграх.
- Норвегія 6/3/5/ 14
- Німеччина 6/3/0/ 9
- Нідерланди 5/4/1/ 10
- Швеція 5/2/2/ 9
- Австрія 4/6/4/ 14
- США 4/5/1/ 10
- Китай 3/3/0/ 6
- ОКР 2/4/6/ 12
- Італія 2/4/4/ 10
- Японія 2/2/4/ 8
…
- УКРАЇНА 0/0/0/ 0