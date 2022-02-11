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£24 млн фунтів на рік за напис на тренувальній формі: "Манчестер Юнайтед" уклав приголомшливий спонсорський контракт

Маркетингові справи "червоних дияволів" набагато кращі за спортивні.

Фото: МЮ

Блокчейн-платформа Tezos стала новим спонсором "Манчестера Юнайтед". Контракт розрахований на кілька років.

За оцінкою Daily Mail, угода принесе "червоним дияволам" 20 млн фунтів на рік. Тоді як Manchester Evening News стверджує, що Tezos платитиме "Юнайтед" по 24 млн фунтів що 12 місяців.

Відтепер емблема Tezos красуватиметься спереду на тренувальних футболках чоловічої та жіночої команди "Юнайтед".

У цій ролі Tezos замінить AON, проте новий спонсорський контракт не передбачає перейменування тренувальної бази "червоних дияволів" у Каррінгтоні.

Крім того, Tezos підтримуватиме благодійний фонд Manchester United Foundation за допомогою криптовалюти tez.

"Це дуже цікаве партнерство для "Манчестер Юнайтед", тому що воно пов'язує нас з одним із найпередовіших, надійних і стійких блокчейнів у секторі технологій, який обіцяє по-справжньому революціонізувати способи взаємодії всіх, включаючи клуб і наших уболівальників", - заявила генеральний директор з альянсів і партнерств "МЮ" Вікторія Тімпсон.

Зазначимо, що блокчейни відомі своєю роллю у забезпеченні цифрових транзакцій без участі третьої сторони, але також відомі своєю роллю в суперечливих криптовалютних системах.

Григорій МухінГригорій Мухін
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