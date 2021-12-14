АПЛ перенесла сьогоднішній матч за участю "Манчестера Юнайтед" через спалах COVID-19

Це друге перенесення матчу АПЛ за останні два тури.

Напередодні "Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив про спалах коронавірусу в команді.

У зв'язку з цим "червоні дияволи" згорнули тренувальний процес. Також керівництво клубу з "Олд Траффорд" звернулося до Прем'єр-ліги з проханням перенести виїзний поєдинок 17-го туру чемпіонату проти "Брентфорда", запланований на сьогодні.

Прохання клубу задоволене: АПЛ погодилася перенести матч, повідомляє пресслужба МЮ.

Зазначається, що позитивні тести на COVID-19 отримали деякі гравці основної команди, а також персонал.

Варто зазначити, що минулого тижня спалах коронавірусу зафіксували в "Тоттенгемі". У зв'язку з цим перенесли підсумковий поєдинок групового етапу Ліги конференцій проти "Ренна", а також матч 1-го туру АПЛ проти "Брайтона".