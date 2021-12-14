Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
ГоловнаСпорт

АПЛ перенесла сьогоднішній матч за участю "Манчестера Юнайтед" через спалах COVID-19

Це друге перенесення матчу АПЛ за останні два тури.

АПЛ перенесла сьогоднішній матч за участю "Манчестера Юнайтед" через спалах COVID-19
Фото: wallpaperscraft.ru

Напередодні "Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив про спалах коронавірусу в команді.

У зв'язку з цим "червоні дияволи" згорнули тренувальний процес. Також керівництво клубу з "Олд Траффорд" звернулося до Прем'єр-ліги з проханням перенести виїзний поєдинок 17-го туру чемпіонату проти "Брентфорда", запланований на сьогодні.

Прохання клубу задоволене: АПЛ погодилася перенести матч, повідомляє пресслужба МЮ.

Зазначається, що позитивні тести на COVID-19 отримали деякі гравці основної команди, а також персонал.

Варто зазначити, що минулого тижня спалах коронавірусу зафіксували в "Тоттенгемі". У зв'язку з цим перенесли підсумковий поєдинок групового етапу Ліги конференцій проти "Ренна", а також матч 1-го туру АПЛ проти "Брайтона".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також