Луческу провів 400-й матч у чемпіонатах України

Румунський фахівець займає третє місце за цим показником.

Напередодні "Динамо" втратило перемогу в домашньому поєдинку 18-го туру Української прем'єр-ліги проти "Зорі" (1:1) і дозволило "Шахтарю" піти на зимову паузу неофіційним осіннім чемпіоном.

Для головного тренера киян Мірчі Луческу матч проти луганчан був 400-м у чемпіонатах України.

356 ігор румунський спеціаліст провів, очолюючи "Шахтар", 44 – "Динамо". Підлеглі Луческу здобули загалом 306 перемог, 57 зустрічей завершили нічиєю та 37 програли. При цьому забили 923 м'ячі (у середньому – 2,31) і 258 пропустили (у середньому – 0,65).

Показово, що свій перший матч у чемпіонатах України Луческу провів проти "Карпат" (5:0), які на той час очолював Мирон Маркевич, який у першості України провів найбільше поєдинків як головний тренер – 622.

Між Маркевичем і Луческу розташувався ще один корифей українського футболу Микола Павлов – 548 матчів.