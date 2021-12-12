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Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів

Український спортсмен отримав пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.

Фото: fbu.org.ua

Український боксер Василь Ломаченко здолав ганця Річарда Коммі у поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Українець здобув перемогу над Коммі в бою, що пройшов в ніч на 12 грудня в Нью-Йорку.

Перемогу він отримав одноголосним рішенням суддів: 117-110, 119-108, 119-108.

“Ломаченко домінував упродовж всього поєдинку, постійно нарощував перевагу і за кількістю ударів, і за очками в раундах, а в сьомому раунді навіть відправив суперника в нокдаун. Відтак, рішення суддів сумнівів не викликало жодних сумнівів”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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