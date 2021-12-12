Український боксер Василь Ломаченко здолав ганця Річарда Коммі у поєдинку за пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.
Про це повідомили у Федерації боксу України.
Українець здобув перемогу над Коммі в бою, що пройшов в ніч на 12 грудня в Нью-Йорку.
Перемогу він отримав одноголосним рішенням суддів: 117-110, 119-108, 119-108.
“Ломаченко домінував упродовж всього поєдинку, постійно нарощував перевагу і за кількістю ударів, і за очками в раундах, а в сьомому раунді навіть відправив суперника в нокдаун. Відтак, рішення суддів сумнівів не викликало жодних сумнівів”, – йдеться у повідомленні.
Down goes Commey 😳— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4
Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey #LomaCommey pic.twitter.com/I9eMiwuIvb— Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 12, 2021