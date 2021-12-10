Прима і Підручний — у двадцятці спринту біатлонного етапу Кубка світу в Хохфільцені

В австрійському Хохфільцені чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону.
Гонку на 10 км з двома вогневими рубежами виграв німець Йоганнес Кюн, який допустив один промах на "стійці".
Другим до фінішу прийшов швед Мартін Понсілуома, який припустився одного промаху в лежанні.
Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який відстріляв чисто.
Двоє українців зайняли місця у двадцятці: Артем Прима не промахувався і показав 17-й результат, Дмитро Підручний був швидким на лижні, але допустив два промахи на стрільбищі, що відкинуло його на 18-те місце.
Антон Дудченко посів за підсумками спринту 27-ме місце, Артем Тищенко – 48-ме. Єдиний українець, який не потрапив у гонку переслідування, — Богдан Цимбал (89-та позиція).
Пасьют відбудеться завтра, 11 грудня. Початок о 12:45 за київським часом.
Спринт, 10 км. Чоловіки
- Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) +26:05,0
- Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14,3
- Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20,5
- Олександр Логінов (Росія, 0+1) +22,0
- Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +23,0
- Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +23,6
…
- 17. Артем Прима (Україна, 0+0) +54,3
- 18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55,6
- 27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10,1
- 48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40,0
- 89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47,9