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Прима і Підручний — у двадцятці спринту біатлонного етапу Кубка світу в Хохфільцені

Квартет українського біатлоніста потрапив у переслідування.

Прима і Підручний — у двадцятці спринту біатлонного етапу Кубка світу в Хохфільцені
Дмитро Підручный (ліворуч) і Артем Прима
Фото: Украинский биатлон

В австрійському Хохфільцені чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону.

Гонку на 10 км з двома вогневими рубежами виграв німець Йоганнес Кюн, який допустив один промах на "стійці".

Другим до фінішу прийшов швед Мартін Понсілуома, який припустився одного промаху в лежанні.

Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який відстріляв чисто.

Двоє українців зайняли місця у двадцятці: Артем Прима не промахувався і показав 17-й результат, Дмитро Підручний був швидким на лижні, але допустив два промахи на стрільбищі, що відкинуло його на 18-те місце.

Антон Дудченко посів за підсумками спринту 27-ме місце, Артем Тищенко – 48-ме. Єдиний українець, який не потрапив у гонку переслідування, — Богдан Цимбал (89-та позиція).

Пасьют відбудеться завтра, 11 грудня. Початок о 12:45 за київським часом.

Спринт, 10 км. Чоловіки

  1. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) +26:05,0
  2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14,3
  3. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20,5
  4. Олександр Логінов (Росія, 0+1) +22,0
  5. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +23,0
  6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +23,6

  • 17. Артем Прима (Україна, 0+0) +54,3
  • 18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55,6
  • 27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10,1
  • 48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40,0
  • 89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47,9
Григорій МухінГригорій Мухін
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