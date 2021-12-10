Прима і Підручний — у двадцятці спринту біатлонного етапу Кубка світу в Хохфільцені

В австрійському Хохфільцені чоловічою спринтерською гонкою стартував третій етап Кубка світу з біатлону.

Гонку на 10 км з двома вогневими рубежами виграв німець Йоганнес Кюн, який допустив один промах на "стійці".

Другим до фінішу прийшов швед Мартін Понсілуома, який припустився одного промаху в лежанні.

Замкнув п'єдестал білорус Антон Смольський, який відстріляв чисто.

Двоє українців зайняли місця у двадцятці: Артем Прима не промахувався і показав 17-й результат, Дмитро Підручний був швидким на лижні, але допустив два промахи на стрільбищі, що відкинуло його на 18-те місце.

Антон Дудченко посів за підсумками спринту 27-ме місце, Артем Тищенко – 48-ме. Єдиний українець, який не потрапив у гонку переслідування, — Богдан Цимбал (89-та позиція).

Пасьют відбудеться завтра, 11 грудня. Початок о 12:45 за київським часом.

Спринт, 10 км. Чоловіки

Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) +26:05,0 Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14,3 Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20,5 Олександр Логінов (Росія, 0+1) +22,0 Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+1) +23,0 Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +23,6

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