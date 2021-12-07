Сестер Семеренко позбавили місць у складі збірної України на КС і відправили на Кубок IBU

Олімпійські чемпіонки можуть не поїхати на Ігри-2022.

Чемпіонки сочинської Олімпіади-2014 в естафеті Валентина та Віта Семеренко втратили місця у складі збірної України на етапах Кубка світу з біатлону та вирушили на Кубок IBU. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Якщо молоді та досвідчені біжать з однаковою швидкістю, то, звичайно ж, потрібно віддавати перевагу молодим. Адже досвід стане їм в нагоді на Кубку світу та Олімпійських іграх. Тому Дар'я Блашко та Ірина Петренко їздили на Кубок IBU, туди ж вирушать і сестри Семеренко", — наводить слова Бринзака Suspilne.media.

Нагадаємо, на першому етапі КС в Естерсунді Валентина була 17-ю в індивідуальній гонці на 15 км і 99-ю у спринті, а Віта була 44-ю у спринті.

На другому етапі в Естерсунді у спринті Валентина була 60-ю, а Віта – 77-ю. У гонці переслідування Валентина посіла 55-те місце.

До естафетних перегонів тренерський штаб не включив сестер Семеренко до складу команди (Україна посіла 10-те місце).

Третій етап Кубка світу пройде у Хохфільцені (Австрія) з 10 до 12 грудня. Третій етап Кубка IBU відбудеться в Обертіліасі (Австрія) з 16 по 19 грудня.