МОК відповів на рішення США бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вважає присутність чиновників і дипломатів на Олімпійських іграх політичним рішенням урядів і ставиться до нього з повагою. Так МОК на своєму сайті прокоментував заяву Білого дому офіційно бойкотувати Олімпіаду-2022 в Пекіні.

"Присутність урядових чиновників і дипломатів - це суто політичне рішення кожного уряду, до якого МОК у своєму політичному нейтралітеті ставиться з повною повагою", - йдеться в заяві МОК.

При цьому Олімпійський комітет привітав той факт, що американська влада не перешкоджатиме участі в Іграх своїх спортсменів.

"Водночас ця заява (влади США. - LB.ua) показує, що Олімпійські ігри та участь атлетів поза політикою, і ми це вітаємо", - додали в МОК.

Напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США бойкотуватимуть зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Китаї.

При цьому вона уточнила, що США не відправлять дипломатичних чи офіційних представників, а американські спортсмени братимуть участь у Іграх.

Це рішення вона пояснила тим, що Китай, на думку США, порушує права людини у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Уйгури – це корінне мусульманське населення китайського регіону Сіньцзян. ООН у 2018 році опублікувала доповідь, згідно з якою в Китаї уйгурів відправляють у виправні табори, де змушують відмовитися від своїх мови, релігії та культури та хвалити комуністичну партію.

Крім того, китайська влада встановлює за межами таборів за ними тотальне стеження і залякує. Про такі правопорушення повідомляла не лише ООН, а й правозахисні організації та Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), який публікував секретні документи китайської влади.

У січні 2021-го США визнали репресії проти мусульман-уйгурів у Китаї геноцидом.

Натомість китайська влада заперечує звинувачення в геноциді та репресіях проти мирного населення. Офіційні особи Китаю стверджували, що в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі ведеться запекла боротьба з тероризмом і сепаратистами.

Держрада КНР заявила, що при цьому здійснюється всебічний захист прав мешканців регіону, задовольняються їхні «розумні релігійні потреби». Влада Китаю визнавала існування таборів перевиховання, але пояснила, що в них забезпечені комфортні умови проживання, а ув'язненим допомагають інтегруватися в китайське життя.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого.