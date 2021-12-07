Байден заявить Путіну про найжорсткіші санкції в разі вторгнення в Україну, – Reuters

Співрозмовники агентства підтвердили, що розглядаються санкції проти банків та обмеження на обмін рублів в іншу валюту.

Президент США Джо Байден під час сьогоднішньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним готується заявити про застосування найжорсткіших санкцій у разі нового вторгнення в Україну. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Санкції можути бути спрямовані на російські банки та можливість обміну рублів в іншу валюту, повідомляють співрозмовники видання (аналогічну інформацію раніше оприлюднив Bloomberg).

Ці жорсткі обмеження покликані відмовити Путіна під вторгнення тисяч військ, що вже зібрані біля українських кордонів.

Співбесідники агентства стверджують, що санкцій проти близького оточення Путіна обговорювалися, але жодного рішення не прийнято.

Білий дім від коментарів на цю тему відмовляється.

Дзвінок Байдена і Путіна очікується приблизно о 15 годині за Грінвічем (17:00 за Києвом).

"Він (Байден – Ред.) ясно дасть зрозуміти, що у випадку, якщо Росія буде діяти, будуть дуже серйозні наслідки. Він також дасть зрозуміти, що є ефективний шлях із повагою до дипломатії", – повідомили напередодні розмови в Білому домі.

Російська сторона говорила, що перемовини будуть зосереджені на тому, щоб НАТО не розширювалося на схід, тобто на Україну.

Сьогоднішня розмова Байдена і Путіна стане їхніми першими прямими перемовинами з літа. Напередодні телефонного дзвінка американський президент поспілкувався з іншими лідерами країн "Квінт" – Німеччини, Франції, Великобританії та Італії. Президенти і очільники урядів закликали Росію повернутися до нормандського формату і висловили підтримку України.

Із президентом України говорив держсекретар США Ентоні Блінкен. Планується, що Байден також поговорить із Зеленським, але після бесіди з президентом РФ.