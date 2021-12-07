Служба держінспектора Грузії оштрафувала Мін'юст за оприлюднення кадрів із Саакашвілі у в’язниці

Служба державного інспектора Грузії оштрафувала Міністерство юстиції за публікацію кадрів з колишнім президентом країни Михайлом Саакашвілі в ув’язненні.

Відповідно до оприлюдненого на сайті відомства повідомлення, Міністерство юстиції Грузії та Спеціальну пенітенціарну службу притягнуто до адміністративної відповідальності за декілька епізодів адміністративних правопорушень, передбачених статтею 44 Закону Грузії про захист персональних даних.

Зокрема, Державна інспекція встановила, що Міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба надали персональні дані Михайла Саакашвілі – інформацію про продукти, які Саакашвілі придбав і вживав у магазині виправної колонії, та його харчовий пайок. Йдеться про фотографії добавок та відео переведення Саакашвілі до тюремної лікарні в місті Глдані.

Уточнюється, що розмір штрафу становить 2,5 тис. ларі (близько 810 доларів США).

Нагадаємо, після погіршення стану Саакашвілі внаслідок голодування його силою перевели до тюремної лікарні. На поширеному Спеціальною пенітенціарною службою відео видно, як її співробітники застосовують до Саакашвілі фізичну силу та завдають тілесних ушкоджень.

Омбудсман Грузії Ніно Ломджарія заявила, що поширені Спеціальною пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні є порушенням його честі, гідності та права на особисте життя. Народний захисник Грузії також нагадала, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження з Саакашвілі у момент переведення до тюремної лікарні.

Українська омбудсман Людмила Денісова наголосила, що відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження із Саакашвілі, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Після затримання в Грузії 1 жовтня Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився вживати ліки, вітаміни та підтримувальні препарати. Це сталося після того, як було оприлюднено кадри із Саакашвілі з в’язниці в Руставі, на яких він нібито вживає їжу. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого політика силою відвезли в лікарню.

Саакашвілі припинив голодування на 50-й день, тільки коли стан його здоров'я критичним.