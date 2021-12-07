У Німеччині створили коаліцію соціал-демократів, зелених і вільних демократів

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У Німеччині в вівторок, 7 грудня, створили нову коаліцію у складі трьох партій: Соціал-демократичної партії, "Союз 90/Зелені" та Вільної демократичної партії.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Коаліцію, яка отримала назву "світлофор" через партійні кольори учасників, офіційно оформили в берлінському виставковому центрі "Футуріум".

Лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц у середу, 8 грудня, має бути обраний в Бундестазі новим канцлером, що ознаменує закінчення 16-річного правління Ангели Меркель. Вона не брала участі у федеральних виборах 26 вересня, а її партія посіла на них друге місце і була змушена піти в опозицію.

Коаліційну угоду трьох партій презентували 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль" (Schwarze Null), за якої планові витрати фінансуватимуться не за рахунок нових кредитів, а виключно з бюджетних доходів. Також партії погодили відмову Німеччини від вугілля до 2030 року.

В угоді йдеться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну плату в Німеччині мають підвищити з 9,6 до 12 євро на годину.

Новий уряд обіцяє підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності та суверенітету. Крім того, майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною - країною "з великими амбіціями в галузях відновлювальної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів СО2", зазначається в коаліційній угоді.

Нагадаємо, що останні вибори в Німеччині відбулися 26 вересня. Перемогу на них отримали соціал-демократи, за яких проголосували 25,7% виборців. За консервативний блок ХДС/ХСС віддали голоси тільки 24,1% німців. "Зелені" отримали 14,8% голосів, вільні демократи - 11,5%, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.