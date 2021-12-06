Прем’єр Великобританії: Росія має відступити від кордонів України

"Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там".

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія має відвести свої війська від кордонів України. Про це він заявив журналістам 6 грудня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", – сказав Джонсон.

Раніше американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що РФ планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною. За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.

7 грудня мають відбутися переговори між президентом США Байденом і Путіним, на яких підніматиметься тема України. Росія розглядає намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію" та вимагає від альянсу юридичних гарантій нерозширення на схід. Байден у відповідь заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Американське видання Financial Times писало, що США довелося переконувати окремі країни ЄС, що загроза вторгнення на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.