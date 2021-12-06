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На гірськолижних курортах Болгарії прийматимуть туристів без COVID-сертифікатів

Документ про ковід-безпечність вимагатимуть лише у спа-центрах та розважальних закладах.

На гірськолижних курортах Болгарії прийматимуть туристів без COVID-сертифікатів
Гірськолижний курорт Банско
Фото: booking.com

Міністерство туризму Болгарії оприлюднило санітарні протоколи для гірськолижних курортів країни, згідно з якими туристам для заселення у готелі не потрібен сертифікат про вакцинацію від ковіду або ПЛР-тест.

Як випливає з документа, для об'єктів розміщення та гостей залишаються актуальними масковий режим, соціальне дистанціювання, дотримання гігієни рук. Про надання сертифікатів вакцинації або ПЛР-тестів не йдеться, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У разі прояву в туриста симптомів коронавірусу його ізолюють в окремому номері готелю, але готель не буде зачинено на карантин.

"Готельєр має забезпечити гостю з підозрою на коронавірус лікаря для повного обстеження, а також окремого співробітника, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19", - йдеться у протоколі.

Згідно з документом, трансфер туристів на гірськолижні курорти також здійснюється з дотриманням усіх протиепідемічних заходів безпеки. По можливості, в автобусах відкривають вікна для провітрювання.

На підйомниках туристи також мають дотримуватись заходів санітарної безпеки, проте кількість пасажирів у закритих кабінках може регулювати оператор канатної дороги.

У спа-центрах та інших розважальних закладах гірськолижних курортів Болгарії туристам все одно доведеться пред'являти сертифікат вакцинації або ПЛР-тести, зроблені не раніше ніж за 72 години до прибуття на курорт. Як альтернатива підійде експрес-тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування. Довідки не будуть потрібні особам до 18 років.

У ресторанах і кафе довідки не вимагатимуть, але дотримуватись заходів санітарної безпеки потрібно. Те саме стосується проїзду в громадському транспорті й таксі, а також аптек та магазинів.

Офіційне відкриття гірськолижного сезону відбудеться 18 грудня у Банско.

В'їзд до країни дозволено і з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до в'їзду, та з експрес-тестом на антигени, зробленим за 48 годин до в'їзду до Болгарії. Також можна приїхати з довідкою про перенесене захворювання на коронавірус протягом останніх 180 днів. Дітям до 12 років жоден із документів не потрібен.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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