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​Фахівці з кібербезпеки назвали найпопулярніші паролі серед українців та в світі

Більшість з них можна швидко зламати.

​Фахівці з кібербезпеки назвали найпопулярніші паролі серед українців та в світі
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Експерти з компанії Nord Security, що розробляє сервіси для безпеки в інтернеті, оприлюднили рейтинг найпоширеніших паролів 2021 року.

Про це пише УНН.

Фахівці проаналізували дані у 50 країнах, в тому числі й в Україні, і визначили 200 найпопулярніших паролів. Вони виявилися настільки простими, що більшість з них можна зламати менше, ніж за секунду.

Абсолютним світовим лідером виявився пароль 123456 – його у 2021 році використали 103 мільйони разів.

Топ-10 найпопулярніших паролів у світі:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345
  • qwerty
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 1234567890
  • 1234567

Топ-10 найпопулярніших паролів в Україні:

  • qwerty
  • 123456
  • 123456789
  • 1234567890
  • 12345678
  • qwerty123
  • qwertyuiop
  • 1234567
  • password
  • 1qaz2wsx

У першій 30-ті багато паролів, пов’язаних з іменами – nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Їх також можна зламати за одну мить.

На 17-му місці серед улюблених паролів українців – samsung. А на 21-му – yuantuo (його ламали 17 хвилин).

Найнадійнішими серед улюблених паролів українців виявилися 741852963 і linkinpark – щоб їх зламати, спеціалістам знадобилося аж 12 днів.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що найбезпечніші паролі вигадують німці.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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