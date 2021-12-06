​Фахівці з кібербезпеки назвали найпопулярніші паролі серед українців та в світі

Більшість з них можна швидко зламати.

Експерти з компанії Nord Security, що розробляє сервіси для безпеки в інтернеті, оприлюднили рейтинг найпоширеніших паролів 2021 року.

Про це пише УНН.

Фахівці проаналізували дані у 50 країнах, в тому числі й в Україні, і визначили 200 найпопулярніших паролів. Вони виявилися настільки простими, що більшість з них можна зламати менше, ніж за секунду.

Абсолютним світовим лідером виявився пароль 123456 – його у 2021 році використали 103 мільйони разів.

Топ-10 найпопулярніших паролів у світі:

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Топ-10 найпопулярніших паролів в Україні:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

У першій 30-ті багато паролів, пов’язаних з іменами – nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Їх також можна зламати за одну мить.

На 17-му місці серед улюблених паролів українців – samsung. А на 21-му – yuantuo (його ламали 17 хвилин).

Найнадійнішими серед улюблених паролів українців виявилися 741852963 і linkinpark – щоб їх зламати, спеціалістам знадобилося аж 12 днів.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що найбезпечніші паролі вигадують німці.