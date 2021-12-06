​Фахівці з кібербезпеки назвали найпопулярніші паролі серед українців та в світі

Експерти з компанії Nord Security, що розробляє сервіси для безпеки в інтернеті, оприлюднили рейтинг найпоширеніших паролів 2021 року.
Про це пише УНН.
Фахівці проаналізували дані у 50 країнах, в тому числі й в Україні, і визначили 200 найпопулярніших паролів. Вони виявилися настільки простими, що більшість з них можна зламати менше, ніж за секунду.
Абсолютним світовим лідером виявився пароль 123456 – його у 2021 році використали 103 мільйони разів.
Топ-10 найпопулярніших паролів у світі:
- 123456
- 123456789
- 12345
- qwerty
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 1234567890
- 1234567
Топ-10 найпопулярніших паролів в Україні:
- qwerty
- 123456
- 123456789
- 1234567890
- 12345678
- qwerty123
- qwertyuiop
- 1234567
- password
- 1qaz2wsx
У першій 30-ті багато паролів, пов’язаних з іменами – nikita, natasha, sergey, marina, andrey. Їх також можна зламати за одну мить.
На 17-му місці серед улюблених паролів українців – samsung. А на 21-му – yuantuo (його ламали 17 хвилин).
Найнадійнішими серед улюблених паролів українців виявилися 741852963 і linkinpark – щоб їх зламати, спеціалістам знадобилося аж 12 днів.
Нагадаємо, раніше дослідження показало, що найбезпечніші паролі вигадують німці.