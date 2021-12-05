Фото: ЕРА/UPG

У результаті виверження вулкана Семеру в Індонезії на острові Ява загинуло щонайменше 13 людей.

Про це пише reuters.com з посиланням на Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха.

98 людей травмувалися, зокрема дві вагітні жінки, а 902 особи евакуювали. Більшість поранених отримали опіки.

Зараз пошукові групи шукають жертв на території виверження, покритій глибокими шарами попелу.

Фото: ЕРА/UPG

У результаті виверження було пошкоджено стратегічний міст, який сполучав дві території у районі Лумаджанг, і зруйновано будівлі та повалено дерева.

Попіл накрив навколишні села у провінції Східна Ява і змусив людей втікати у паніці, рятуючи домашню ходобу. Часто тваринам не вдавалося вибратися і вони гинули, покриті попелом.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Шахтарі у піщаних кар’єрах опинилися в пастці на своїх робочих місцях.

Міністерство транспорту Індонезії заявило, що виверження не призвело до збоїв у польотах, хоча пілотів попередили про те, аби вони стежили за попелом.

Фото: ЕРА/UPG

Семеру, висотою понад 3600 метрів, є одним із майже 130 діючих вулканів Індонезії. Останнє виверження сталося у січні, але тоді обійшлося без людських жертв.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у вересні на Гаваях прокинувся один із найактивніших у світі вулканів Кілауеа. Виверження трапилося в Національному парку Гавайських вулканів, а не поблизу з житловими будинками.