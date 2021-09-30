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На Гаваях прокинувся один із найактивніших у світі вулканів Кілауеа

Загрози мешканцям немає. 

На Гаваях пізно ввечері 29 вересня трапилося виверження вулкану Кілауеа. Виверження не несе безпосередньої загрози мешканцям.

Виверження вулкану на Гаваях, 29 вересня 2021
Фото: EPA/UPG
Виверження вулкану на Гаваях, 29 вересня 2021

Геологічна служба США USGS повідомила, що будуть і нові виверження, пише Reuters. USGS підвищила рівень попередження про цей вулкан з WATCH до WARNING, а його кольоровий код з помаранчевого до червоного. Останній означає, що небезпечне виверження "неминуче, в процесі, або очікується". 

Виверження трапилося в Національному парку Гавайських вулканів, а не поблизу з житловими будинками. 

Виверження Кілауеа, 29 вересня 2021
Фото: EPA/UPG
Виверження Кілауеа, 29 вересня 2021

Кілауеа є одним із найактивніших у світі вулканів. У 2018 він вивергався декілька разів.  Ще одне виверження відбулося в 2020 році. 

Більша частина вулкану припадає на національний парк вулканів. Довжина кальдери вулкану складає 4 км, ширина – 3,2 км. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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