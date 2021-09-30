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ФСБ оголосила в розшук шеф-редактора The Insider за незаконний перетин кордону з Україною

Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

ФСБ оголосила в розшук шеф-редактора The Insider за незаконний перетин кордону з Україною
Фото: theins.ru

Федеральна служба безпеки Росії оголосила в розшук шеф-редактора розслідувального видання The Insider Романа Доброхотова.

Його адвокатка Юлія Кузнєцова розказала "Дождю", що він став фігурантом справи про незаконний перетин кордону з Україною.

За версією слідства, Доброхотов в період з 31 липня по 1 серпня незаконно перетнув російський кордон у Воронезькій області, яка межує з північчю Луганської області України. Стаття 332 Кримінального кодексу Росії про незаконний перетинан кордону передбачає до двох років позбавлення волі. За словами Кузнєцової, Доброхотов оголошений в розшук 23 вересня, рішення ухвалило слідче управління ФСБ. 

У четвер, 30 вересня, в рамках цього провадження у батьків та інших родичів журналіста влаштували обшуки.

Нагадаємо, що у липні російський Мін'юст визнав The Insider "іноземним агентом".

The Insider - агентство з розслідувань, яке почало роботу 2013 року. Воно активно співпрацює з розслідувачами Bellingcat та іншими західними виданнями. Один з найвідоміших матеріалів, в підготовці якого брало участь видання, - розслідування про ймовірних отруювачів Олексія Навального.

Формально The Insider не є російським виданням, оскільки воно зареєстроване у Латвії за латвійським законодавством.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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