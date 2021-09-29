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Північна Македонія схвалила українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Україна продовжує розширювати список доступних для в’їзду країн.

Північна Македонія схвалила українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Республіка Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 10 червня Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше у травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні. Напередоодні постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд вакцинованих громадян третіх країн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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