Північна Македонія схвалила українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Республіка Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба у Twitter.
🇲🇰Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021
Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
#ВакцинуйсяТаМандруй
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Нагадаємо, 10 червня Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.
Раніше у травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні. Напередоодні постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд вакцинованих громадян третіх країн.