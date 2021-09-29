Північна Македонія схвалила українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19

Республіка Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив Кулеба у Twitter.

🇲🇰Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожей👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Нагадаємо, 10 червня Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше у травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні. Напередоодні постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд вакцинованих громадян третіх країн.