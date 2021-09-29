Темпи епідемії COVID-19 в Україні перевищили максимуми попередніх хвиль, - НАН

Кількість хворих та госпіталізованих збільшується швидше, ніж раніше.

Робоча група Національної академії наук з питань коронавірусу заявила, що темпи зростання захворюваності на COVID-19 в Україні уже перевищили максимуми попередніх хвиль.

Про це повідомляється у прогнозі розвитку епідемії на 29 вересня – 12 жовтня.

"В останні два тижні захворюваність прискорила зростання, темпи якого були неоднорідні у часі. Їх максимальне значення наближалося до 70% зростання за тиждень, після чого спостерігалося зниження показника до позначок нижче 35%, яке продовжується і нині. Синхронну динаміку продемонстрували позитивні тести та нові госпіталізації, зростаючи максимально з темпами, відповідно, до 70% і до 50% відповідно. Такі темпи зростання значно вищі за максимуми, досягнуті під час попередніх хвиль, коли випадки хвороби та позитивні тести ніколи не зростали з тижневим темпом вище 40%, а нові госпіталізації – з тижневим темпом вище 30%", - сказано в прогнозі.

Нинішня хвиля, яка ще кілька тижнів тому йшла за траєкторією минулорічної, тепер розвивається у кілька разів швидше.

"Щоденна кількість госпіталізацій майже вдвічі вища від минулорічних показників. При цьому кількість уже госпіталізованих пацієнтів, яким підведено кисень, втричі вище, ніж рік тому, та зрівнялося з максимумом осінньої хвилі", - заявили вчені.

Вони прогнозують, що уже на початку жовтня Україна перейде рубіж у 10 тисяч добових випадків (за 28 вересня було майже 9,7 тис.), а до кінця першої декади жовтня може бути вже до 15 тисяч.

Найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 1,36.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні.

З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

За минулий тиждень (21-27 вересня) в Україні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше порівняно з позаминулим. Повністю вакциновано від ковіду 13,4% населення України, хоча б однією дозою - 16,7%.