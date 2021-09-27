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На Черкащині сімейну лікарку викрили на торгівлі підробленими ковід-сертифікатами

Правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися такими послугами.

На Черкащині сімейну лікарку викрили на торгівлі підробленими ковід-сертифікатами
Фото: cyberpolice.gov.ua

На Черкащині сімейна лікарка разом із знайомою налагодили виготовлення підроблених COVID-сертифікатів без проходження вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що схему організувала 32-річна лікарка сімейної медицини спільно зі своєю 48-річною знайомою, яка виконувала роль посередниці. У месенджерах вони пропонували громадянам отримати міжнародний сертифікат без проходження вакцинації. 

За 5 тисяч гривень медпрацівниця обіцяла внести відомості про нібито проведену вакцинацію до відповідних електронних реєстрів.

Однак, жінка цілеспрямовано робила помилки під час внесення даних клієнтів, через що медична довідка не генерувалася у застосунку "Дія". Тому медпрацівниця видавала клієнтам паперові Covid-сертифікати, завірені власною печаткою.

За місцями проживання правопорушниць та у кабінеті лікарки провели санкціоновані обшуки. За результатами вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися такими послугами.

Нагадаємо, раніше викрили подібну схему на Дніпропетровщині - 44-річна працівниця медичного закладу спільно зі своїм 27-річним знайомим, який виконував роль посередника, за 6 тис. гривень внисили підроблені COVID-паспорти у базу МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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