На Дніпропетровщині підроблені COVID-паспорти вносили у базу МОЗ за 6 тис. грн

У Дніпропетровській області кіберполіція викрила схему підробки COVID-сертифікатів. Двоє шахраїв за гроші не лише видавали підроблені "паспорти вакцинації", а й вносили їх до електронних баз Міністерства охорони здоров’я.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 44-річна працівниця медичного закладу спільно зі своїм 27-річним знайомим, який виконував роль посередника. Вони рекламували свої послуги у групових чатах декількох месенджерів.

За 1,5 тис. гривень пропонували сертифікат про вакцинацію без внесення даних особи до бази електронної системи охорони здоров’я. За 6 тис. гривень можна було отримати без вакцинації міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.