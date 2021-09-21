СБУ викрила бойовика "ДНР", який обстрілював з танка позиції українських військових

Затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

Служба безпеки України повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, який намагався таємно перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.

“За даними слідства, ловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків. Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи”, - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо, напередодні контррозвідники Служби безпеки України на Луганщині затримали бойовика "ЛНР". У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.