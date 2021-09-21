Про постраждалих не повідомляється.

У гуртожитку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у Кривому Розі сталася пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 вересня о 07:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вулиці Ушакова Центрально-Міського району міста. До місця події було направлено чергові відділення 10-ої та 11-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.

До гасіння було залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки Головного управління ДСНС.

Встановлено, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев’ятиповерхого житлового будинку.

О 08:11 вогонь було локалізовано, а о 8:30 - ліквідовано. В результаті пожежі пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 кв. м. Про постраждалих не повідомляється.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 19 вересня у школі Чугуєва на Харківщині, сталася пожежа, яку рятувальники гасили протягом 11 годин.