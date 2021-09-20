Такі навчання є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України.

Фото: Міноборони

У понеділок, 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2021".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2021" триватимуть до 1 жовтня. В них задіяні близько 6000 військовослужбовців з понад п’ятнадцяти країн світу - Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини, Великої Британії та України.

Крім того, у навчаннях "Rapid Trident-2021" братиме участь особовий склад Литовсько-Польсько-Української бригади.

"Вони (навчання - ред.) є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України. Адже посиляться оперативні можливості наших військ, покращиться рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних Сил України, США та партнерів НАТО. Зі свого боку українські військові, які восьмий рік поспіль стримують російську агресію, поділяться з міжнародними колегами унікальним бойовим досвідом, набутим у боях на Донбасі, - зазначив керівник навчань "Rapid Trident-2021" бригадний генерал Владислав Клочков.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях із залученням понад 1,5 тис. осіб і більше 100 одиниць техніки.