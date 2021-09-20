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Поліцейські бачили дрифт на Софійській площі, але не знали, що на нього немає дозволу, - голова Нацполіції Києва

Після цього випадку про подібні зйомки доповідають голові столичної поліції.

Поліцейські бачили дрифт на Софійській площі, але не знали, що на нього немає дозволу, - голова Нацполіції Києва
Іван Виговський
Фото: pl.npu.gov.ua

Голова Національної поліції Києва Іван Виговський пояснив, чому правоохоронці не завадили проведенню дрифт-заїздам на Софійській площі для рекламного ролика Red Bull.

Про це він розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Виговський зазначив, що дрифт влаштували за день до його призначення.

"Коли планували знімати цей ролик, за дозволом звернулися і до поліції, й до КМДА. Та не дочекавшись відповіді й не отримавши цих дозволів, приїхали і почали знімати. Поліцейські хоч і бачили це, навіть не уявляли, що таке можна робити без дозволу. Адже зазвичай такі питання заздалегідь погоджуються органами місцевого самоврядування. Тим паче, що за дозволом зверталися не до Головного управління, а до Шевченківського райуправління", - пояснив голова столичної поліції.

За його словами, відреагували на інцидент вже тоді, коли надійшло повідомлення на "102", і відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство). Ппісля чого було проведено певні слідчі дії, зокрема - вилучено автомобілі. За рішенням суду на них накладено арешт.

"До речі, водії вважали, що всі погодження вони мають, що їх ще не видали, знали лише організатори зйомок. На цю мить досудове розслідування ще триває, можемо говорити тільки про проміжні результати, тобто про встановлення попередньої суми матеріальних збитків близько 50 тисяч гривень. Остаточну суму встановить призначена експертиза", - зазначив Виговський.

Він також розповів, що після цього випадку йому доповідають про подібні зйомки.

"Нещодавно у нас була ситуація: ідуть вулицею якість особи і несуть триколори... З’ясувалося, що це знімали фільм про події на Сході. Але ж уявляєте собі реакцію людей на таке?", - додав голові Нацполіції Києва.

Нагадаємо, вранці 10 серпня Red Bull влаштував на Софійській площі рекламні зйомки за участі ірландського гонщика Конора Шанагана. Також у заїздах брала участь українська співачка Альона Альона.

Мерія Києва заявила, що жодних дозволів на організацію та проведення зйомок біля "Софії Київської" не давала, у зв'язку з чим поліція відкрила кримінальну справу за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України та вилучила автомобілі Red Bull.

Софійська площа після зйомок була сильно забруднена гумою від коліс. Крім того, було пошкоджено клінкерне покриття площі.

Компанія Red Bull Україна попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за дрифт і пообіцяла "зробити все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом". Співачка Альона Альона також прокоментувала інцидент і заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів на проведення заходу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що організатори дрифту не відбудуться миттям площі, а мають понести фінансове покарання.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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