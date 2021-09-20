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У Карпатах прогнозують мокрий сніг, на більшій частині України - заморозки

Найближчими днями збережеться холодна дощова погода.

У Карпатах прогнозують мокрий сніг, на більшій частині України - заморозки
Фото: facebook.com/UkrHMC

Похмура та дощова погода спостерігатиметься у більшості областей, у Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні температура вночі становитиме 1-7° тепла. 22 вересня у західних областях, 23 вересня на більшій частині території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Температура вдень 6-11° тепла; на півдні та сході країни вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

"У наступні три доби місцями невеликий дощ, завтра в Криму помірний дощ. 23 вересня в Карпатах - невеликий дощ з мокрим снігом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 19 вересня почалася метеорологічна осінь. Це сталося на три дні пізніше від кліматичної норми, але майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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