У Карпатах прогнозують мокрий сніг, на більшій частині України - заморозки

Похмура та дощова погода спостерігатиметься у більшості областей, у Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні температура вночі становитиме 1-7° тепла. 22 вересня у західних областях, 23 вересня на більшій частині території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Температура вдень 6-11° тепла; на півдні та сході країни вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

"У наступні три доби місцями невеликий дощ, завтра в Криму помірний дощ. 23 вересня в Карпатах - невеликий дощ з мокрим снігом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 19 вересня почалася метеорологічна осінь. Це сталося на три дні пізніше від кліматичної норми, але майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.