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Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського бійця

Ворог двічі застосовував заборонене "Мінськом" озброєння.

Окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського бійця
Фото: Макс Левин

Протягом неділі, 19 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок ворожих обстрілів отримав поранення український військовий, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Напружена обстановка спостерігалась в районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм", - сказано в повідомленні.

Поблизу Майорська російські окупанти вели "турбуючий" вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських бійців.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Оріхового російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування безпілотника, за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - повідомляють у штабі ООС.

Цієї доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в суботу, 18 вересня, окупанти шість разів порушили режим “тиші”. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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