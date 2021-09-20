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У Чугуєві горіла школа, рятувальники 11 годин гасили пожежу

Вогонь знищив приміщення спортзалу, постраждалих немає.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Протягом 11 годин рятувальники гасили пожежу у школі Чугуєва на Харківщині, яка виникла ввечері 19 вересня. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресцентр обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, пожежа даху двоповерхової будівлі школи №2 виникла о 19:28 19 вересня. Гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню пустотами даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).

О 22:02 пожежу було локалізовано, о 06:30, 20 вересня, - ліквідовано. Вогнем знищено дах та перекриття на площі 500 кв. м, пошкоджено приміщення спортзалу.

До гасіння залучалося 56 осіб та 14 одиниць техніки.

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

"Зранку 20 вересня планується залучення випробувально-пожежної лабораторії ГУ ДСНС України в Харківській області для встановлення причини пожежі", - зазначають у ДСНС.

Як повідомляли, зранку у неділю, 19 вересня згорів будиночок на базі відпочинку у селищі Печеніги на Харківщині, постраждали двоє людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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