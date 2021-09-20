З початку доби в зоні ООС порушень режиму тиші не зафіксовано, - штаб

Упродовж доби, 20 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Наразі піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, протягом неділі, 19 вересня окупанти вісім разів порушили "тишу" на Донбасі і поранили українського бійця.