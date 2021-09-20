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СБУ затримала бойовика "ЛНР", який у 2014 році штурмував управління СБУ у Луганській області

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине. 

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України на Луганщині затримали бойовика "ЛНР". У 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ. 

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім ніс "службу" на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби.

Через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине. 

Бойовику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України - "Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності". Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Фото: СБУ

Нагадаємо, напередодні контррозвідники Служби безпеки України затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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