НАБУ повідомило брату голови ОАСК про підозру в недекларуванні

Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, за сумісництвом адвокату Юрію Зонтову, який є братом глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Дії Зонтова кваліфіковані за ч.2 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру 17 вересня 2021 підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

В НАБУ нагадали, що експосадовець вже має статус підозрюваного за фактом вчинення іншого злочину - підбурення на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК.

"У квітні 2021 року Зонтова та ще одного адвоката викрили "на гарячому". За місцем виявлення неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 135 млн грн)", - зазначили в НАБУ.

Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де був вилучений хабар. Однак, ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які знайшли детективи НАБУ.

"Зазначимо, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, Зонтов, який є рідним братом голови ОАСК, нібито обіцяв за 100 тис. доларів організувати необхідне рішення в суді. За рішенням Вищого антикорупційного суду його арештували із заставою 35 млн гривень.

У квітні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.