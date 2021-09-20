СБУ відкрила провадження за фактом виборів у Держдуму Росії в окупованому Криму

Також СБУ надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів.

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Державну думу Росії, які днями відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали країні-агресору.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Також СБУ надала Раді нацбезпеки та оборони матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мова йде про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій. І минулої п’ятниці, за ініціативи СБУ, РНБО прийняла відповідне рішення.

У СБУ наголосили, що з 2014 року Росія провела низку виборів в окупованому Криму: голосування за кандидатів до законодавчих органів Криму та міста Севастополь; муніципальні вибори, для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори президента РФ.

Нагадаємо, в Росії також заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".