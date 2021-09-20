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СБУ починає інформаційну кампанію боротьби з сепаратизмом, вербуванням та поширенню фейків

Кампанія триватиме три місяці і буде проходити у тих областях України, які, крім зони проведення ООС, становлять підвищений інтерес для іноземних спецслужб.

СБУ починає інформаційну кампанію боротьби з сепаратизмом, вербуванням та поширенню фейків
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України, у партнерстві з Центром стратегічних комунікацій "СтратКом Україна", починає інформаційну кампанію "Маєш інформацію про небезпеку – телефонуй до СБУ".

Як зазначається на сайті СБУ, головне завдання кампанії – донести до громадян інформацію про «гарячу лінію» СБУ 0-800-501-482, на яку можна звертатися у випадках, коли є дані про можливу загрозу нацбезпеці України.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

"Головна мета кампанії – боротьба з сепаратизмом, вербуванням громадян України з боку іноземних спецслужб, а також протидія поширенню фейків, дезінформації та пропаганди країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кампанія триватиме три місяці і буде проходити у тих областях України, які, крім зони проведення ООС, становлять підвищений інтерес для іноземних спецслужб, а саме: Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Херсонська.

Проєкт фінансується урядом США у межах співробітництва зі Службою безпеки України. За його реалізацію відповідатиме Центр стратегічних комунікацій "СтратКом Україна", з яким СБУ підписала Меморандум про співпрацю та порозуміння.

Нагадаємо, раніше Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Державну думу Росії, які днями відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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