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Одеські поліцейські тренувалися затримувати грабіжників та визволяли заручника

"Такі навчання, як важливий елемент професійної підготовки, проводяться регулярно".

Одеські поліцейські тренувалися затримувати грабіжників та визволяли заручника
Фото: Нацполіція

Співробітники відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 провели оперативно-тактичні навчання, на яких вдосконалювали злагодженість дій підрозділів під час проведення спецоперацій.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За легендою навчань, двоє чоловіків пограбували перехожу у парку Шевченка та втекли на мопеді з її грошима. На затримання направили наряди поліції, які заблокували можливі шляхи для втечі та встановили місце знаходження грабіжників.

За іншим сценарієм, зловмисники захопили будівлю та утримували там жінку, вимагаючи викуп. На місці події працювали наряди поліції, слідчо-оперативна група, перемовники та спецпризначенці.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

"Ми повинні швидко реагувати на будь-які зміни в оперативній обстановці та злагоджено діяти в екстремальних ситуаціях. Тому такі навчання, як важливий елемент професійної підготовки, проводяться регулярно", - зазначив начальник відділу поліції Вячеслав Барба.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше одеські тюремнинки провели навчання з пошуку ув'язненого, який утік.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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