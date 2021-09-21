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На Донбасі поранено військового ЗСУ

Російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі поранено військового ЗСУ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою, однак ввечері російсько-окупаційні війська активізували бойові дії і п'ять разів порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я бійця - задовільний.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - в районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені міномети 120 калібру.

Нагадаємо, упродовж доби, 20 вересня, в зоні проведення ООС порушень режиму припинення вогню не було.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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