Зеленський надав чинності рішенню РНБО про збільшення бюджету на оборону

Документ містить перелік пріоритетних напрямів, за якими здійснюватиметься першочергове фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України.

ПрезидентУкраїни Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік.

Відповідний указ президента №477/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, у 2022 році першочергове фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами:

розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;

виконання Національної розвідувальної програми на 2021 — 2025 роки;

реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;

виконання заходів з розроблення, підготовки виробництва та закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;

розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону - України;

посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;

реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;

розвиток спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу у створенні та виробництві сучасного озброєння і військової техніки, забезпечення роботи системи спеціальної інформації;

проведення досліджень, розроблення нових технологій, виробництво комплектувальних виробів, здійснення технічного переоснащення і модернізації виробничих потужностей у рамках реалізації заходів з імпортозаміщення продукції оборонного та авіаційного призначення;

посилення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж.

Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони 17 вересня було розглянуто бюджет сектору безпеки й оборони на 2022 рік.

За результатами розгляду РНБО ухвалила рішення рекомендувати уряду при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік збільшити фінансування сектору безпеки та оборони до 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн (з 5,93% ВВП у 2021 році).

Додаткові кошти планують спрямувати на підвищення грошового забезпечення військових та поліції, надання житла, забезпечення новітнім озброєнням та реалізацію низки інших програм.