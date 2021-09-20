Зеленський надав чинності рішенню РНБО про збільшення бюджету на оборону

ПрезидентУкраїни Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік.
Відповідний указ президента №477/2021 оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документом, у 2022 році першочергове фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами:
- розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;
- виконання Національної розвідувальної програми на 2021 — 2025 роки;
- реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед підвищення розмірів їх грошового забезпечення та забезпечення житлом;
- виконання заходів з розроблення, підготовки виробництва та закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), боєприпасів і продуктів спеціальної хімії;
- розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту державного кордону - України;
- посилення територіальної оборони, удосконалення її системи управління;
- реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
- розвиток спроможностей вітчизняного оборонно-промислового комплексу у створенні та виробництві сучасного озброєння і військової техніки, забезпечення роботи системи спеціальної інформації;
- проведення досліджень, розроблення нових технологій, виробництво комплектувальних виробів, здійснення технічного переоснащення і модернізації виробничих потужностей у рамках реалізації заходів з імпортозаміщення продукції оборонного та авіаційного призначення;
- посилення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж.
Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони 17 вересня було розглянуто бюджет сектору безпеки й оборони на 2022 рік.
За результатами розгляду РНБО ухвалила рішення рекомендувати уряду при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік збільшити фінансування сектору безпеки та оборони до 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн (з 5,93% ВВП у 2021 році).
Додаткові кошти планують спрямувати на підвищення грошового забезпечення військових та поліції, надання житла, забезпечення новітнім озброєнням та реалізацію низки інших програм.