Прикордонники Білгород-Дністровського загону на Одещині затримали іноземця, який незаконно перетнув українсько-молдовський кордон на підводі.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Інформацію про чоловіка, який рухався в бік України, прикордонники отримали від колег із суміжної країни. Вони організували заходи для затримання ймовірного правопорушника.

Ним виявився 31-річний громадянин Молдови. Мандрівник пояснив, що нібито він не мав наміру незаконно перетинати кордон, а просто втратив орієнтир та заблукав.

За незаконний перетин державного кордону громадянина Молдови притягнуто до адміністративної відповідальності. Подальшу долю порушника вирішить суд.

Нагадаємо, з 7 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів, відповідно іноземців, які порушили правила перебування в Україні, знову штрафуватимуть. Прикордонники наголосили, що звільнення від адміністративної відповідальності стосуватиметься виключно тих іноземців, які не мали змоги виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних міграційних органів із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених установленими обмеженням в умовах карантину.