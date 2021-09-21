Представники французького Національного центру підготовки сил жандармерії (CNEFG) протягом двох тижнів проводитимуть навчання для співробітників Національної гвардії України.
Перший етап підготовки підрозділів громадської безпеки відбуватиметься у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центру підготовки підрозділів НГУ, що в селі Старе на Київщині, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.
"Під час колективної підготовки підрозділи НГУ будуть відпрацьовані нові європейські стандарти та підходи до виконання завдань із забезпечення публічної безпеки", - сказано в повідомленні.
Перед початком активної фази навчань до Центру прибув аташе з правоохоронних питань Посольства Французької Республіки в Україні полковник Себастьєн Дорден.
Як розповів начальник Міжнародного центру полковник Олександр Крячко, українські інструктори також проходять підготовку у Навчальному центрі підготовки сил жандармерії Франції, що у місті Сент-Астьє.
Навчання між підрозділами Нацгвардії та Жандармерії на Київщині відбуваються вже вдруге.