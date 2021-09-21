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Окупанти обстріляли українські позиції із забороненого озброєння

Втрат серед українських захисників немає.

Окупанти обстріляли українські позиції із забороненого озброєння
Фото: EPA/UPG

Протягом поточної доби, 21 вересня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з них 1 обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.

В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою, однак ввечері російсько-окупаційні війська активізували бойові дії і п'ять разів порушивши режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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