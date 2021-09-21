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Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ

"Ще з чеченської найманцем працював".

Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Батько 18-річного російського студента Тимура Бекмансурова, який 20 вересня застрелив вісьмох осіб у Пермському державному університеті, виявився бойовиком. Він воював у багатьох гарячих точках, у тому числі на Донбасі.

Про це повідомило видання Znak з посиланням на сусідів родини.

"Батько Тимура не живе з ними. Нібито десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - розказав один сусід, попросивши не називати свого імені.

За його словами, студент-убивця з дитинства бачив зброю: "Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти".

Нагадаємо, що Росія протягом семи років війни на Донбасі заперечує присутність своїх військ і техніки на українській території та контроль над терористичними угрупуваннями "ДНР" і "ЛНР".

Водночас на території Росії відкрито діє так званий союз добровольців Донбасу, який об'єднує колишніх найманців, що воювали проти України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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