Батько 18-річного російського студента Тимура Бекмансурова, який 20 вересня застрелив вісьмох осіб у Пермському державному університеті, виявився бойовиком. Він воював у багатьох гарячих точках, у тому числі на Донбасі.

Про це повідомило видання Znak з посиланням на сусідів родини.

"Батько Тимура не живе з ними. Нібито десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - розказав один сусід, попросивши не називати свого імені.

За його словами, студент-убивця з дитинства бачив зброю: "Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур на них і вчився стріляти".

Нагадаємо, що Росія протягом семи років війни на Донбасі заперечує присутність своїх військ і техніки на українській території та контроль над терористичними угрупуваннями "ДНР" і "ЛНР".

Водночас на території Росії відкрито діє так званий союз добровольців Донбасу, який об'єднує колишніх найманців, що воювали проти України.